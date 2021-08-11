UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Брюнеткам на заметку: Кайли Дженнер показала безупречный образ в модном оттенке

Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер обожает эффектные образы на выход. Девушка перепробовала все фасоны и стили. И кажется, нашла свое. Бизнесвумен выгоднее всего смотрится в облегающих женственных нарядах.

В этот раз картину дополнил еще и удачный оттенок. Брюнеткам точно стоит взять на вооружение данный образ!

Кайли предстала перед фанатами в длинной юбке и топе с открытой спиной на тонких бретельках из трикотажа. Изюминка костюма - фисташковый оттенок, который невероятно к лицу девушке. Он отлично оттенил золотистый загар, а также зрительно освежил внешний вид. Из аксессуаров самая молодая миллиардерша в мире выбрала крупные серьги и кольца. Вышло по-летнему беззаботно и просто соблазнительно. Вдохновляемся!

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, не так давно Кайли раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Оказывается, тонкая талия у нее не просто от природы. Девушка показала, что во время тренировки на талию она надевает специальный пояс для похудения. С его помощью жировая прослойка в районе талии уменьшается, тогда как в "нужных" местах объемы остаются. Гениально, как и все, что делает Кайли.

Ранее Кайли предстала перед фанатами топлес.

Читайте LITE в Google News
Кайли Дженнер