Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021
Осень уже на пороге и если вы решили немного обновить свой гардероб, следует учитывать, какие цвета и оттенки будут в тренде в этом сезоне.
Стилист Екатерина Матвеева перечислила в Instagram самые модные цвета осени и зимы 2021-2022, а также показала яркие примеры.
Модные цвета осени 2021:
Лиловый
Мягкий, будто разбавленный молоком, цвет вступает в игру этой осенью и зимой. Очень красивый цвет, который может стать основой для составления очень крутых образов.
Желтый и оранжевый
Для тех, кто любит яркость не только летом.
Серебро и золото
Необязательно облачаться в них с ног до головы, достаточно одной детали, например, свитер с серебряной нитью. Напоминаю, эти два цвета прекрасно сочетаются между собой.
Белый заменяем на оттенок заварного крема, более спокойной и не похожий на цвет халата.
Зеленый
Не яркий, а чуть припыленный. Так что, если он вам еще не надоел за летний сезон, смело носите и дальше
Миндаль
Цвет верблюда. Очень красивый и благородный, с ним образы получаются максимально роскошными
Королевский синий
Цвет горного озера был в тренде несколько лет назад и вновь вернулся на модный олимп
Пудровый
Один из моих любимых цветов. Обязательно прикуплю пару вещей в этом сезоне.
Фуксия
В отличие от пудрового, ярко-розовый насыщенный цвет, привлекающий внимание. Носили летом, забираем в холода.
Леопардовый принт
Спрятали свое хищное пальто в дальний угол шкафа? Самое время его достать!
Ромбы
В новом сезоне актуальны разнокалиберные ромбы, где только можно. Жилеты, верхняя одежда, свитера, платья. Тренд совсем не новый, так что наверняка у многих такая расцветка есть в закромах.
Иллюстративное фото (nstagram.com/katherine_mva)
Цветочный принт
В пасмурную погоду особенно греют душу цветочные принты. Верхняя одежда, свитера, платья, а уж если вам близок стиль кантри или бохо, то можно составлять очень красивые образы с казаками.
Напомним, ранее стилист показала трендовые джинсы осени 2021.