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Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

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Суббота 21 августа 2021 08:37
Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Осень уже на пороге и если вы решили немного обновить свой гардероб, следует учитывать, какие цвета и оттенки будут в тренде в этом сезоне.

Стилист Екатерина Матвеева перечислила в Instagram самые модные цвета осени и зимы 2021-2022, а также показала яркие примеры.

Модные цвета осени 2021:

Лиловый

Мягкий, будто разбавленный молоком, цвет вступает в игру этой осенью и зимой. Очень красивый цвет, который может стать основой для составления очень крутых образов.

Желтый и оранжевый

Для тех, кто любит яркость не только летом.

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Серебро и золото

Необязательно облачаться в них с ног до головы, достаточно одной детали, например, свитер с серебряной нитью. Напоминаю, эти два цвета прекрасно сочетаются между собой.

Белый заменяем на оттенок заварного крема, более спокойной и не похожий на цвет халата.

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Зеленый

Не яркий, а чуть припыленный. Так что, если он вам еще не надоел за летний сезон, смело носите и дальше

Миндаль

Цвет верблюда. Очень красивый и благородный, с ним образы получаются максимально роскошными

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Королевский синий

Цвет горного озера был в тренде несколько лет назад и вновь вернулся на модный олимп

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Пудровый

Один из моих любимых цветов. Обязательно прикуплю пару вещей в этом сезоне.

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Фуксия

В отличие от пудрового, ярко-розовый насыщенный цвет, привлекающий внимание. Носили летом, забираем в холода.

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Леопардовый принт

Спрятали свое хищное пальто в дальний угол шкафа? Самое время его достать!

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Ромбы

В новом сезоне актуальны разнокалиберные ромбы, где только можно. Жилеты, верхняя одежда, свитера, платья. Тренд совсем не новый, так что наверняка у многих такая расцветка есть в закромах.

Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Иллюстративное фото (nstagram.com/katherine_mva)

Цветочный принт

В пасмурную погоду особенно греют душу цветочные принты. Верхняя одежда, свитера, платья, а уж если вам близок стиль кантри или бохо, то можно составлять очень красивые образы с казаками.

Напомним, ранее стилист показала трендовые джинсы осени 2021.

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