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Будущая суперзвезда: Риз Уизерспун покорила сеть редким детским фото

Автор: Lite

Риз Уизерспун - знаменитая на весь мир голливудская блондинка, известная своим целеустремленным характером. И такой она была всегда.

Риз запостила архивное фото, на котором выглядит невероятно мило: кажется, малышка готовится покорить мир.

"Даже в 7 лет у нее был план", - написала Риз под фото, где сидит на детском фото с хитрой улыбкой на милом личике. Крошка, одетая в простые брюки и рубашку, позирует рядом со своими однолетками. Но даже тогда она уже выделялась харизмой и очарованием.

Риз Уизерспун в 7 лет (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Это фото - что-то абсолютно милое!", "О да, он был у тебя! Это невероятно мило", "О боже!", "Слишком мило", "Это более, чем мило", "Самая хорошенькая", "Она уже была забронирована и занята", "Та же самая энергия", "Ты такая классная здесь!", - восхищаются фанаты Риз, которая недавно отметила 45-летие.

Напомним, не так давно Риз Уизерсупн блистала в роскошном наряде на церемонии "Оскар" 2021.

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