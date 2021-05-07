Майбутня суперзірка: Різ Уізерспун підкорила мережу рідкісним дитячим фото

"Навіть в 7 років у неї був план", - написала Різ під фото, де сидить на дитячому фото з хитрою посмішкою на милому личку. Крихітка, одягнена в прості штани і сорочку, позує поруч зі своїми однолітками. Але навіть тоді вона вже виділялася харизмою і чарівністю.

Різ Уізерспун в 7 років (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Це фото - щось абсолютно миле!", "О так, він був у тебе! Це неймовірно мило", "О боже!", "Занадто мило", "Це більше, ніж мило", "Найбільш гарненька", "Вона вже була заброньована і зайнята", "Та ж сама енергія", "Ти така класна тут!", - захоплюються фанати Різ, яка нещодавно відзначила 45-річчя.