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Чебурашка или искусственная норка: стилист показала, как носить экошубу зимой 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Благодаря экоактивистам и инфлюенсерам, шубы из искусственного меха стали популярными по всему миру и даже вытеснили своих главных конкурентов - натуральные шубы.

Производители искусственных шуб радуют не только красотой и стилем своих изделий, также такие шубки довольно теплые.

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram рассказала, как выбрать шубу из искусственного меха на зиму 2021-2022.

Тепло и уютно (фото: instagram.com/hoskelsa)

Чебурашка или искусственная норка: как выбрать экошубу на зиму

  • Берите те, где в составе есть шерсть, и утепленные. Шерсть греет. Плюс утепленные экошубки можно носить до -20, проверенный факт. Мех плотный, не продувает, не лезет.
  • Сейчас в ногу с чебурашками многие производители выпустили коллекцию шуб, похожую на стриженную норку. Очень приятные на ощупь, гладить их можно до бесконечности. Есть варианты с длинным ворсом, как у ламы, из каракуля, в целом, есть имитация любого известного всем зверя.
  • Возьмите на заметку крой, как у пальто халатов, либо прямой, можно коротенький вариант до талии или до бедер, главное - чтобы подходила вашей фигуре.
  • С чем носить, спросите вы? Носите с грубыми ботинками, с кроссами, с сапогами, с казаками, с дутиками, с джинсами, с трикотажными платьями, со спортивными костюмами и т.д.
  • Знаете, что мне еще нравится в экошубках? То, что они цветные, можно выбрать цвет по душе, от розового до черного, от леопарда до зебры.

Как носить экошубу зимой 2021-2022

  • Шуба-пальто

  • Имитация норки и любого другого животного

  • Внимание - на халатный крой

  • Утепленные модели подойдут даже на мороз

  • Необычная расцветка - в тренде

Как носить экошубу зимой (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раньше стилисты назвали балаклаву одним из главных трендов зимы 2021-2022.

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