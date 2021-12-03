Чебурашка или искусственная норка: стилист показала, как носить экошубу зимой 2022

Благодаря экоактивистам и инфлюенсерам, шубы из искусственного меха стали популярными по всему миру и даже вытеснили своих главных конкурентов - натуральные шубы.
Производители искусственных шуб радуют не только красотой и стилем своих изделий, также такие шубки довольно теплые.
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram рассказала, как выбрать шубу из искусственного меха на зиму 2021-2022.
Тепло и уютно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Чебурашка или искусственная норка: как выбрать экошубу на зиму
Берите те, где в составе есть шерсть, и утепленные. Шерсть греет. Плюс утепленные экошубки можно носить до -20, проверенный факт. Мех плотный, не продувает, не лезет.
Сейчас в ногу с чебурашками многие производители выпустили коллекцию шуб, похожую на стриженную норку. Очень приятные на ощупь, гладить их можно до бесконечности. Есть варианты с длинным ворсом, как у ламы, из каракуля, в целом, есть имитация любого известного всем зверя.
Возьмите на заметку крой, как у пальто халатов, либо прямой, можно коротенький вариант до талии или до бедер, главное - чтобы подходила вашей фигуре.
С чем носить, спросите вы? Носите с грубыми ботинками, с кроссами, с сапогами, с казаками, с дутиками, с джинсами, с трикотажными платьями, со спортивными костюмами и т.д.
Знаете, что мне еще нравится в экошубках? То, что они цветные, можно выбрать цвет по душе, от розового до черного, от леопарда до зебры.
Как носить экошубу зимой 2021-2022
Шуба-пальто
Имитация норки и любого другого животного
Внимание - на халатный крой
Утепленные модели подойдут даже на мороз
Необычная расцветка - в тренде
Как носить экошубу зимой (фото: instagram.com/anna_mishaevna)