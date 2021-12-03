Чебурашка або штучна норка: стиліст показала, як носити екошубу взимку 2022

Завдяки екоактивістам і інфлюенсерам, шуби зі штучного хутра стали популярними по всьому світу і навіть витіснили своїх головних конкурентів - натуральні шуби.
Виробники штучних шуб радують не тільки красою і стилем своїх виробів, також такі шубки досить теплі.
Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram розповіла, як вибрати шубу зі штучного хутра на зиму 2021-2022.
Тепло і затишно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Чебурашка або штучна норка: як вибрати екошубу на зиму
Беріть ті, де в складі є шерсть, і утеплені. Шерсть гріє. Плюс утеплені екошубки можна носити до -20, перевірений факт. Хутро щільне, не продуває, не лізе.
Зараз в ногу з чебурашками багато виробників випустили колекцію шуб, схожу на стрижену норку. Дуже приємні на дотик, гладити їх можна до нескінченності. Є варіанти з довгим ворсом, як у лами, з каракуля, в цілому, є імітація будь-якого відомого всім звіра.
Візьміть на замітку крій, як у пальто халатів, або прямий, можна коротенький варіант до талії або до стегон, головне - щоб підходила вашій фігурі.
З чим носити, запитаєте ви? Носити з грубими черевиками, з кросами, з чобітьми, з козаками, з дутиками, з джинсами, з трикотажними сукнями, зі спортивними костюмами і т. д.
Знаєте, що мені ще подобається в екошубках? Те, що вони кольорові, можна обрати колір до душі, від рожевого до чорного, від леопарда до зебри.
Як носити екошубу взимку 2021-2022
Шуба-пальто
Імітація норки і будь-якого іншого тварини
Увага - на халатний крій
Утеплені моделі підійдуть навіть на мороз
Незвичайне забарвлення - в тренді
Як носити екошубу взимку (фото: instagram.com/anna_mishaevna)