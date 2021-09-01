Чулки и каблуки: Лили-Роуз Депп снялась полуобнаженной для глянца

22-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради - Лили-Роуз - снялась в новой фотосессии. Девушка украсила обложку журнала Interview. В откровенном интервью, которое, к слову, взяла коллега Лили-Роуз - актриса Кира Найтли, девушка рассказала о карьере и о том, каково это - быть наследницей таких звезд.

Лили-Роуз позирует в нижнем белье, чулках, меховых накидках, прозрачных кофтах и топах. Также модель и актриса показала несколько луков для осени, которые легко повторить. В центре снимания стилисов съемки - яркие вещи, джинсы-варенки из 90-х, клеш, брюки с заниженной талией, а также футболки с принтом. Вдохновляемся!

Лили-Роуз Депп в новой фотосессии (фото: instagram.com/interviewmag)

Лили-Роуз призналась, что она благодарна родителям, воспитавших ее в двух культурах: английской и французской. А об ответственности, которая навалилась на нее из-за ее звездных родителей, она говорит так:

"Конечно, волнение было. Но эти мысли совершенно нормальны. В такие моменты мне приходилось напоминать себе, что все мы разные люди. Я не такой актер, как мой папа или моя мама, я отдельная личность. Поэтому всякий раз в такие моменты мне приходилось думать, что, очевидно, вы являетесь продолжением своей семьи в том смысле, что она во многом внесла свой вклад в то, кем вы являетесь, но это не значит, что вы не можете стать самостоятельным творцом или что ваше искусство само по себе не ценно".