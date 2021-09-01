Панчохи і каблуки: Лілі-Роуз Депп знялася напівоголеною для глянцю
22-річна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді - Лілі-Роуз - знялася в новій фотосесії. Дівчина прикрасила обкладинку журналу Interview. У відвертому інтерв'ю, яке, до слова, взяла колега Лілі-Роуз - актриса Кіра Найтлі, дівчина розповіла про кар'єру і про те, як це - бути спадкоємицею таких зірок.
Також видання підготувало чергову сміливу фотосесію.
Лілі-Роуз позує в нижній білизні, панчохах, хутряних накидках, прозорих кофтах і топах. Також модель і актриса показала кілька луків для осені, які легко повторити. У центрі знімання стилістів зйомки - яскраві речі, джинси-варенки з 90-х, кльош, штани із заниженою талією, а також футболки з принтом. Надихаємося!
Лілі-Роуз Депп у новій фотосесії (фото: instagram.com/interviewmag)
Лілі-Роуз зізналася, що вона вдячна батькам, які виховали її в двох культурах: англійській та французькій. А про відповідальність, яка навалилася на неї через її зіркових батьків, вона говорить так:
"Звичайно, хвилювання було. Але ці думки абсолютно нормальні. У такі моменти мені доводилося нагадувати собі, що всі ми різні люди. Я не такий актор, як мій тато або моя мама, я окрема особистість. Тому кожного разу в такі моменти мені доводилося думати, що, очевидно, ви є продовженням своєї сім'ї в тому сенсі, що вона багато в чому зробила свій внесок у те, ким ви є, але це не означає, що ви не можете стати самостійним творцем або що ваше мистецтво саме по собі не цінне".
Раніше ми писали про вуличний стиль дівчини. Лілі-Роуз любить носити відверте міні і топи без нижньої білизни.