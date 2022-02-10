Couple goals: самые стильные звездные пары, которые нас вдохновляют

Бейонсе и Jay-Z

Образцовая во всех смыслах семья только со стороны кажется таковой. Пара пережила множество кризисов и была на грани развода. Но, как признавался рэп-исполнитель, их отношения спасла любовь и музыка. А вот в стильном совпадении влюбленных бурь не бывало.

Роузи Хантингтон-Уатли и Джейсон Стетхэм

Супермодель с ангельской внешностью и брутальный герой боевиков – сложно представить более гармоничное сочетание. Когда пара появляется на людях, одетая в безукоризненные наряды, от них буквально невозможно оторвать взгляд.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Новая волна любви, захлестнувшая пару, застала их намного более мудрыми, признавалась Джей Ло в одном из последних интервью. Но также стоит добавить: и намного более стильными и оригинальными. Сегодня у Лопес вошло в привычку носить вещи бойфренда, а на людях они с Беном демонстрируют трогательные парные луки.

Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

Одна из самых красивых пар на всех светских тусовках, которая неизменно привлекает внимание всех модных порталов. Итальянская it-girl и немецкий манекенщик женаты с 2014-го года. И пожалуй, за эти годы уже побили рекорд стильных выходов среди всех звездных пар.

Хейли и Джастин Бибер

В паре с признанной иконой стиля Джастин буквально преобразился. Популярный певец стал не только намного более спокойным и гармоничным, но и модным. Что важно: Хейли и Джастин стараются выглядеть на все сто не только на красных дорожках, а и в обычной жизни.

Рианна и A$AP Rocky

Будущие молодые родители покорили публику еще до первого официального выхода в свет на Met Gala 2021. Музыканты явно сошлись в умении тонко чувствовать стиль и миксовать стильные вещи. Оба обожают брендовую одежду, винтажные украшения и провокации. Есть на что посмотреть!

Джулия Фокс и Канье Уэст

Возможно, роман Джулии Фокс и Канье Уэста и фейковый, но в звании самой стильной пары за последнее время звездам не откажешь. Всего за пару месяцев экс-муж Ким Кардашьян сумел сделать из актрисы модную икону. Интересно посмотреть, что будет дальше.

Фото: Getty Images; Instagram