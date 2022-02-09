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В духе "Бойцовского клуба": Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQ

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Среда 09 февраля 2022 20:20
В духе "Бойцовского клуба": Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQ Роберт Паттинсон снялся для GQ (фото: instagram.com/gq)
Автор: Ольга Турчаникова

Роберт Паттинсон снялся для нового выпуска журнала GQ. В объективе Джека Бриджленда он предстал в довольно брутальных образах, которые словно призваны стереть из памяти сладкого вампира из "Сумерек".

Актер на части фото запечатлен с выбеленными взлохмаченными волосами, грилзами на зубах и татуировками. Ни дать ни взять герой "Бойцовского клуба".

В интервью изданию он в основном говорил об участии в новом фильме "Бэтмен", премьера которого состоится в марте. Это роль, как известно, станет для героя экранов своеобразным возвращением в мир блокбастеров после нашумевших "Сумерек". И лишь пару раз упомянул свою девушку Сьюки Уотерхаус.

"Мы всегда снимали ночью, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Все время надо было быть в костюме. Нельзя было выходить из студии в костюме, поэтому я почти не знал, что вообще происходит снаружи. Первый кадр фильма настолько отличается от кадров любого другого фильма о Бэтмене, что это просто задает совершенно другой темп.

С первого кадра это вообще детективная история. Обычно, когда вы видите Бэтмена, он появляется и избивает людей. Но тут он разговаривает, и между героями происходят эмоциональные сцены, которых, я думаю, не было ни в одном другом фильме", – рассказал Паттинсон.

В духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQВ духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQВ духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQВ духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQВ духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQВ духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQВ духе &quot;Бойцовского клуба&quot;: Роберт Паттинсон снялся в брутальных образах для GQ

Роберт Паттинсон в необычных образах (фото: instagram.com/gq)

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