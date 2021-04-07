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Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардероба

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 20:07
Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардероба Самая модная часть весеннего гардероба (фото: instagram.com/diana_milkanova)
Автор: Татьяна Турчаникова

Эта деталь гардероба - отличный выбор для девушек с большой разницей между талией и бедрами. Она визуально делает ноги длиннее. А еще эта вещь подходит для любительниц подчеркнуть талию и не нарушает пропорции тела.

Стилист назвала главную деталь весеннего гардероба в своем Instagram.

Что же это за волшебная деталь? Укороченный жакет - одна из самых актуальных вещей не только весеннее-летнего сезона, а и всего года, рассказала стилист Ксения Господинова.

"Носим такой жакет с брюками, джинсами или юбками на высокой талии в сочетании с теплыми топами или гольфами", - посоветовала Ксения.

Для холодной погоды главное правило - выбирать качественные ткани, где в составе шерсть, тогда точно не замерзнете.

В качестве примера Ксения продемонстрировала уже готовые луки: смотрите, как сочетать такой жакет с другой одеждой, чтобы выглядеть стильно каждый день.

Укороченный жакет с брюками

Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардероба

Жакет с топом и укороченными широкими штанами

Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардероба

Ксения Господинова показала, с чем можно сочетать короткий жакет (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Пробуем повторить: как носят укороченный жакет инфлюенсеры

Укороченные пиджаки давно полюбили также популярные блогеры и инфлюенсеры. Они сочетают этот предмет гардероба с брюками, юбками и даже шортами, оставляя нам поле для экспериментов.

Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардероба

Диана Милканова в укороченном жакете (фото: instagram.com/diana_milkanova)

Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардеробаJOSEFINE H. J (instagram.com/josefinehj)

Делает ноги длиннее и сужает талию: стилист назвала главную деталь весеннего гардеробаMathilde Gøhler в укороченном жакете (фото: instagram.com/mathildegoehler/)

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