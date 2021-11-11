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Деми Мур - 59: топ-10 стильных образов актрисы, которые стоит повторить

Автор: Ольга Турчаникова

11 ноября Деми Мур отмечает 59-летие. Хотя одна из самых красивых женщин планеты и талантливых актрис Голливуда давно перешла в разряд женщин «вне возраста». Доказательство тому - и ее чувство стиля, на которое могут ориентироваться даже ее юные коллеги.

Предлагаем топ-10 образов Деми Мур, которые стоит повторить уже этой осенью.

Деми Мур - муза многих модельеров и постоянный гость модных событий. Вместе со своими дочерьми звезда постоянно попадает в списки самых стильных персон стристайла. Причем выгодно выделяется на фоне других героинь. А ее появления на красных дорожках премий производят фурор. Деми обожает брючные костюмы, многолойность и элегантные наряды. Но никогда не прочь примерить ультрасексуальное платье.

Деми Мур всегда была стильной (фото: instagram.com/demimoore)

В повседневной жизни актриса предпочитает стиль более расслабленный. На фото из личного архива звезда фигурирует в джинсах, свитерах-оверсайз и костюмах в бельевом стиле. Также она не прочь поэкспериментировать с трикотажными костюмами, комбинезонами и милыми пижамами. Предлагаем самые яркие образы вечно молодой звезды.

Лучшие образы Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

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