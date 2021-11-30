Деми Мур, Дуа Липа, Кейт Бекинсейл и другие: топ-10 лучших образов Fashion Awards 2021

29 ноября в лондонском Альберт-холле состоялась престижная премия Fashion Awards 2021. Событие считается одним из самых значимых в индустрии и приравнивается к американскому Met Gala. Так что количество звездных гостей в роскошных образах на мероприятии зашкаливало.
На красной дорожке появились Деми Мур, Эльза Хоск, Кейт Бекинсейл, Дуа Липа, Джиджи Хадид и многие другие. Любуемся самыми красивыми образами.
Знаменитости в этот раз удивили разнообразием нарядов. Кроме традиционных для подобных премий роскошных "голых" платьев с камнями, здесь были и достаточно сдержанные образы. К примеру, Дуа Липа пришла в лаконичном черном платье. Крис Дженнер также выбрала черное платье от Tommy Hilfiger, которое дополнила ярким палантином в цветах марки. Но и без многообразия принтов, фактур и оригинальных идей и не обошлось.
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Габриэль Юнион
Адриана Лима
Кейт Бекинсейл
Билли Портер
Крис Дженнер
Дуа Липа
Деми Мур, Том Дейли и Ким Джонс
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