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Демі Мур, Дуа Ліпа, Кейт Бекінсейл та інші: топ-10 кращих образів Fashion Awards 2021

Автор: Ольга Турчанікова

29 листопада в лондонському Альберт-холі відбулася престижна премія Fashion Awards 2021. Подія вважається однією з найбільш значущих в індустрії і прирівнюється до американського Met Gala. Так що кількість зіркових гостей в розкішних образах на заході зашкалювала.

На червоній доріжці з'явилися Демі Мур, Ельза Хоск, Кейт Бекінсейл, Дуа Ліпа, Джіджі Хадід і багато інших. Милуємося найкрасивішими образами.

Знаменитості цього разу здивували різноманітністю аутфітів. Крім традиційних для подібних премій розкішних "голих" суконь з камінням, тут були і досить стримані образи. Наприклад, Дуа Ліпа прийшла в лаконічній чорній сукні. Кріс Дженнер також вибрала чорне плаття від Tommy Hilfiger, яке доповнила яскравим палантином в кольорах марки. Але і без різноманіття принтів, фактур і оригінальних ідей і не обійшлося.

Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)Ромео Бекхем (фото: instagram.com/romeobeckham)

Габріель Юніон

Адріана Ліма

Кейт Бекінсейл

Біллі Портер

Кріс Дженнер

Дуа Липа

Демі Мур, Том Дейлі та Кім Джонс

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