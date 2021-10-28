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Дерзкая принцесса: Кристен Стюарт в кроп-топе и пышной юбке посетила премьеру фильма о Леди Ди

Автор: Ольга Турчаникова

Кристен Стюарт, которая сыграла роль принцессы Дианы в будущем фильме "Спенсер", появилась на премьере ленты в Лос-Анджелесе. Девушка выбрала наряд, который уже окрестили "достойным принцессы Дианы". Правда, можно поспорить, появилась бы сама Леди Ди в подобном. Кристен же не привыкать эпатировать публику.

Смелый, роскошный и соблазнительный, новый образ можно брать на вооружение при составлении лука для праздников.

На красной дорожке исполнительница главной роли в фильме о принцессе Диане появилась в образе от Chanel - лицом и музой этого дома девушка является уже давно. Кристен надела крошечный черный топ, который оголил живот и продемонстрировал руки с татуировками. А также многоярусную пышную юбку с завышенной талией и черным бантом в духе модного дома. Из украшений актрисе подобрали массивное колье, макияж сделали с акцентом на глаза, а волосы уложили в структурированные пряди и закрепили на одну сторону.

Актриса на премьере фильма (фото: Getty Images)

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