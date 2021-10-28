Зухвала принцеса: Крістен Стюарт в кроп-топі і пишній спідниці відвідала прем'єру фільму про Леді Ді

Крістен Стюарт, яка зіграла роль принцеси Діани в майбутньому фільмі "Спенсер", з'явилася на прем'єрі стрічки в Лос-Анджелесі. Дівчина вибрала вбрання, яке вже охрестили "гідним принцеси Діани". Правда, можна посперечатися, з'явилася б сама Леді Ді в подібному. Крістен ж не звикати епатувати публіку.

Сміливий, розкішний і спокусливий, новий образ можна брати на озброєння при складанні лука для свят.

На червоній доріжці виконавиця головної ролі стрічки "Спенсер" з'явилася в образі від Chanel - обличчям і музою цього будинку дівчина є вже давно. Крістен одягла крихітний чорний топ, який оголив живіт і продемонстрував руки з татуюваннями. А також багатоярусну пишну спідницю із завищеною талією і чорним бантом в дусі модного будинку. З прикрас актрисі підібрали масивне кольє, макіяж зробили з акцентом на очі, а волосся уклали в структуровані пасма і закріпили на один бік. Актриса на прем'єрі фільму (фото: Getty Images) Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану