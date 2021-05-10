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Дерзкий верх и классический низ: Хейли Бибер показала идеальный образ на выход

Автор: Lite

Хейли Бибер показала новый стильный образ, который вдохновил фанатов. Такой наряд - отличный вариант для выхода в свет, вечеринок и свиданий.

Пока что модель и жена Джастина Бибера запостила фото в сториз своего блога.

Хейли Бибер вновь доказала, что звание иконы стиля ей дано не зря. Девушка надела стильный образ, который выглядит сексуально и смело. Все благодаря тому, что в нем соединились классика и бунтарский принт.

Хейли Бибер в новом образе (фото: instagram.com/haileybieber)

Так, Хейли надела зеленый топ с анималистическим принтом "под тигра". С длинными рукавами и соблазнительными вырезами, он подчеркнул стройное тело модели и ее железный пресс. К нему девушка подобрала классические черные брюки с высокой посадкой. Дополнили лук крупные золотистые серьги-кольца.

Макияж и прическа Бибер также заслуживают особой похвалы. Нежные оттенки мейк-апа отлично уравновесили яркий аутфит, а высокий хвост добавил ему дерзкую нотку. Получилось невероятно эффектно!

Ранее Хейли примерила самую модную рубашку этого лета.

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