ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Просто и стильно: Хейли Бибер отправилась на прогулку в ультрамодной рубашке и брюках клеш

Новина українською → США, Среда 05 мая 2021 20:20
Просто и стильно: Хейли Бибер отправилась на прогулку в ультрамодной рубашке и брюках клеш Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер - признанная икона стиля, которая всегда найдет чем удивить своих поклонников. Девушка подобрала ультрамодные вещички, которые стоит приобрести этим летом.

Хейли отправилась на деловую встречу в классическом стиле, но и интересными деталями.

Молодая жена Джастина Бибера надела брюки клеш коричневого цвета, а также ультрамодную рубашку, которая уже стала популярной среди многих знаменитостей. Сшитая по примеру классической, но укороченная, она отлично подчеркивает талию. В дополнение к образу Хейли подобрала солнцезащитные очки в белой оправе, а еще - ярко-оранжевую сумку.

Просто и стильно: Хейли Бибер отправилась на прогулку в ультрамодной рубашке и брюках клешПросто и стильно: Хейли Бибер отправилась на прогулку в ультрамодной рубашке и брюках клешХейли Бибер (фото: скрин instagram.com/harpersbazaarukraine)

Стильный и лаконичный образ уже облетел все модные порталы, вызвав только позитивные отзывы. Что ж, в умении одеться Хейли не откажешь. А вот ее муж недавно нарвался на критику от еще одной иконы стиля - Виктории Бекхэм. Дело в том, что поп-исполнитель прислал британской диве свои кроксы. И она не удержалась, чтобы не сказать свое истинное мнение о подобной обуви.

Также мы писали о новой соблазнительной съемке Хейли для известного бренда YSL.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Джастин Бибер фигура стиль мода стильный имидж
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Голубовская рассказала, что делать при укусе клеща: основные правила
Голубовская рассказала, что делать при укусе клеща: основные правила