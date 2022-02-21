Девушку смутило платье, которое она заказала в Интернете

В ролике показано как выглядит платье на сайте, обтягивающее короткое синее сетчатое платье идеально сидит на модели. Платье имело ряд отверстий спереди и шло с подходящими сетчатыми перчатками до локтя.

Но когда блогерка открыла посылку, чтобы продемонстрировать полученный заказ, она была разочарована. Все, что у нее было, - это крошечный кусочек эластичной ткани.

Видео, стало вирусным и набрало больше 7 миллионов просмотров.

"Это всего лишь один рукав, верно?", - задал вопрос один из комментаторов.

Позже девушка все же примерила платье и все оказалось не так плохо.

Пользователи написали блогерков много одобряющих комментариев с комплиментами и отметили, что она поспешила критично отнестись к ситуации.