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Девушку смутило платье, которое она заказала в Интернете

Автор: Сергей Кулик

Когда дело доходит до онлайн-шопинга, часто можно купить что-то, что выглядит потрясающе, но на самом деле совсем не похоже на фото из сайта. Так произошло с блогеркой The Krimi. Девушка купила платье в магазине, которое, как она думала, будет смотреться на ней потрясающе, но была несколько озадачена, когда прибыл заказ.

Заказанную вещь девушка показала в видео на своем TikTok-канале.

В ролике показано как выглядит платье на сайте, обтягивающее короткое синее сетчатое платье идеально сидит на модели. Платье имело ряд отверстий спереди и шло с подходящими сетчатыми перчатками до локтя.

Но когда блогерка открыла посылку, чтобы продемонстрировать полученный заказ, она была разочарована. Все, что у нее было, - это крошечный кусочек эластичной ткани.

@theekrimi #pollypocket #foryoupage #fyp #foryou #viral #whatiwantedvswhatigot original sound - Kneely_Knight

Видео, стало вирусным и набрало больше 7 миллионов просмотров.

"Это всего лишь один рукав, верно?", - задал вопрос один из комментаторов.

@theekrimi #fyp What is Dis Huni - Brian Morr

Позже девушка все же примерила платье и все оказалось не так плохо.

@theekrimi #foryoupage #fyp #tryon No Face No Case - Vinny West

Пользователи написали блогерков много одобряющих комментариев с комплиментами и отметили, что она поспешила критично отнестись к ситуации.

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TikTokблогерка