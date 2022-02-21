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Дівчину спантеличило плаття, яке вона замовила в Інтернеті

Автор: Сергій Кулик

Коли справа доходить до онлайн-шопінгу, часто можна купити щось, що виглядає приголомшливо, але насправді зовсім не схоже на фото з сайту. Так сталося з блогеркою The Krimi. Дівчина купила сукню в магазині, яка, як вона думала, буде виглядати на ній приголомшливо, але була дещо спантеличена, коли прибув замовлення.

Замовлену річ дівчина показала у відео на своєму TikTok-каналі.

У ролику показано як виглядає плаття на сайті, обтягуюче коротке синє сітчасте плаття ідеально сидить на моделі. Сукня мала ряд отворів спереду і йшло з відповідними сітчастими рукавичками до ліктя.

Але коли блогерка відкрила посилку, щоб продемонструвати отримане замовлення, вона була розчарована. Все, що вона мала, - це крихітний шматочок еластичної тканини.

@theekrimi #pollypocket #foryoupage #fyp #foryou #viral #whatiwantedvswhatigot original sound - Kneely_Knight

Відео, стало вірусним і набрало більше 7 мільйонів переглядів.

"Це лише один рукав, чи не так?",- поставив питання один з коментаторів.

@theekrimi #fyp What is Dis Huni - Brian Morr

Пізніше дівчина все ж приміряла сукню і все виявилося не так погано.

@theekrimi #foryoupage #fyp #tryon No Face No Case - Vinny West

Користувачі написали блогерці багато схвальних коментарів з компліментами і відзначили, що вона поспішила критично поставитися до ситуації.

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TikTokблогерка