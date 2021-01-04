Дизайнер назвала топ-5 самых модных вещей 2021 для украинок

Новый год - не всегда новые тенденции, но акценты в гардеробе точно стоит сместить, уверена дизайнер и собственница бренда DARI CO Дарья Авраменко. Специально для читателей Lite она составила свой топ самых актуальных вещей.

Дарья Авраменко (фото: instagram.com/dari_co_)

Внимательно вглядываясь в новые коллекции дизайнеров, мы выделили для вас 5 актуальных вещей 2021 года. И заметим, простота, универсальность и функциональность остаются в тренде и не собираются сдавать своих позиций", - уверена она.

Базовый топ - полотно для творчества

В 2021 год снова смело перекочевал базовый топ, правда, теперь под базой дизайнеры подразумевают немного призабытую "алкоголичку". Простой крой и универсальность позволяют сочетать ее с чем угодно, начиная от ультрамодных брюк и заканчивая любимыми юбками. К тому же это замечательная основа под многослойные образы. Такой топ вполне годится стать полотном в умелых руках модниц и поможет создавать незабываемые образы "и в пир, и в мир".

Глоток свежего воздуха в офисном стиле

Кроп-топ - еще один знакомый, любезно оставленный нам предмет из прошлого сезона. Казалось бы, что может быть необычного в кроп-топе и пиджаке, ведь это уже проверенная "классика"? Но благодаря модным блогерам этот образ удачно интегрируется из стрит-стайла в офисную жизнь, делая его обитателей дерзкими и смелыми. Да-да, в этом году мы будем смело щеголять в нем по офису, игнорируя строгие правила.

В моде дерзость и смелость (фото: instagram.com/dari_co_)

Бретельки и завязки получают новую жизнь

Дизайнеры любят время от времени возвращаться к старым трендам, модифицируя их под потребности нового дня. То же произошло с бретелями и завязками. И если мы несколько сезонов наблюдали их в шелковых платьях и базовых топах, то теперь они заполонили модные показы и применяются везде, где только возможно.

Принт на футболках

Как ни крути, но актуальные проблемы человечества всегда находят свое отражение в искусстве и одежде. Бурный и непростой 2020 год вернул нам футболки с принтами и лозунгами. Сама по себе футболка является хорошей базой для различных образов, и принт станет его изюминкой - поможет самовыразиться, заявить о своей жизненной позиции или просто пошалить.

Сети 2021-го

И если предыдущие тренды выглядели довольно универсально и функционально, то следующий может стать настоящим вызовом для модниц. Еще один громкий привет из прошлого - сетка. В новом году нам предлагают носить ее поверх плотной однотонной одежды, делая ее акцентом всего образа. Сочетая сетку с платьями, топами, брюками, комбинезонами, можно создавать образы с ноткой сексуальности. Конечно же, самые смелые могут одевать сетку и на белье, и это будет, воистину, незабываемый образ.



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