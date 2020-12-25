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Морозить уши - это не круто: Андре Тан показал актуальные модели шапок зимы-2021

Новина українською → Пятница 25 декабря 2020 18:01
Морозить уши - это не круто: Андре Тан показал актуальные модели шапок зимы-2021 Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что если полностью довериться своему вкусу, то можно... опозориться на празднике. Так что он дал конкретные примеры, как стоит и как не стоит одеваться на вечеринку к Новому году.

А вот еще один актуальный и на праздники, и в будние дни вопрос - какую шапку выбрать зимой? Андре рассказал и даже показал нужные можели и напомнил, что морозить уши - не круто.

"Косынка не только летом

Косынки из хлопка, меха и даже кожи разлетаются этой зимой как горячие пирожки. Отлично смотрятся с любым овалом лица.

Морозить уши - это не круто: Андре Тан показал актуальные модели шапок зимы-2021Отрезаем детский помпон

Простая, лаконичная форма шапки бини без фантазийных элементов - идеальный выбор этой зимой. А шапку с помпоном оставьте для прогулки по лесу. В повседневных образах это табу.

Морозить уши - это не круто: Андре Тан показал актуальные модели шапок зимы-2021Немного Франции

Если душа требует Прованса, а карантин забрал возможность путешествовать - присмотритесь к берету. Только никакого декора, блесток, странных цветов. И обязательно кожаный!

Морозить уши - это не круто: Андре Тан показал актуальные модели шапок зимы-2021Набор от бабушки

Шапка и шарф “наборчиком” смотрятся дешево. А вот фетровые шляпы поверх платков - это настоящее искусство! Мне особенно нравятся контрастные сочетания.

Морозить уши - это не круто: Андре Тан показал актуальные модели шапок зимы-2021

Андре Тан показал модные шапки (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Напомним, недавно украинский дизайнер Андре Тан показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить этой зимой, а какие лучше оставить в магазине, так как они уже давно не в тренде.

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