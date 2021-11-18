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Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

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Четверг 18 ноября 2021 11:01
Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022 Пуховики (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Пуховик уже давно перестал считаться одеждой, в которой можно "бегать по морозам, но на людях в таком лучше не показываться".

Мировые дизайнеры включили пуховики в свои коллекции, инфлюенсеры наряжаются в пуховые изделия с головы до пят - и покоряют медиапространство, так почему бы не присмотреться к этому удобному и, главное, очень теплому наряду!

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram сделала подборку пуховиков, которые будут особенно актуальными зимой 2021-2022.

Какие пуховики выбирать на зиму 2021-2022

  • Стеганные пуховики по типу пальто, стежки могут быть разные. Похожие куртки, длиной до бедер. Если там утеплитель alpolux, то точно будет легкая по весу, очень теплая и уютная.

Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

  • Прямые пуховики со средней "оверсайзностью". То есть, не слишком объемные, но и не приталенные. Квадратики могут быть разные, выбор за вами. Длина тоже, для тепла, конечно же, длинные, ниже колена, но кто любит покороче, то тогда либо очень короткие, либо чтобы прикрывали бедра.

Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

  • Пуховики-халаты, одеяло. С капюшоном или без, выбор, опять же, за вами. Очень удобный крой.

Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

  • Пуховики из экокожи, с большим воротом стойкой, длинные, прямые. Либо короткие.

Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

Пуховики - какой выбираете? (все фото: instagram.com/anna_mishaevna)

  • Парки, но не те, что были несколько лет назад. Сейчас парки длинные, ниже колена, середина голени. Достаточно свободные, но на кулиске, с неровным краем.
  • Объемные пуховики с поясом, то есть, тут, опять же, либо очень короткие, либо в районе бедер, но тоже объёмные и под пояс, не путать с приталенными.
  • Гладкие куртки / пуховики. То есть, снаружи выглядят гладко. Без секций.
  • Да, кстати, у кого есть мегаобъемные пуховики, носите, они еще не куда не ушли.

Раньше стилист показала тренды в макияже губ на зиму 2021-2022.

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