Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022
Пуховики (фото: pexels.com)
Пуховик вже давно перестав вважатися одягом, в якому можна "бігати по морозах, але на людях в такому краще не показуватися".
Світові дизайнери включили пуховики в свої колекції, інфлюєнсери вбираються в пухові вироби з голови до п'ят - і підкорюють медіапростір, так чому б не придивитися до цього зручного і, головне, дуже теплого вбрання!
Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram зробила добірку пуховиків, які будуть особливо актуальними взимку 2021-2022.
Які пуховики обирати на зиму 2021-2022
- Стьобані пуховики за типом пальто, стежки можуть бути різні. Схожі куртки, довжиною до стегон. Якщо там утеплювач alpolux, то точно буде легким за вагою, дуже теплим і затишним.
- Прямі пуховики з середньою "оверсайзностью". Тобто, не дуже об'ємні, але і не приталені. Квадратики можуть бути різні, вибір за вами. Довжина теж, для тепла, звичайно ж, довгі, нижче коліна, але хто любить коротше, то тоді або дуже короткі, або - щоб прикривали стегна.
- Пуховики-халати, ковдра. З капюшоном або без, вибір, знову ж таки, за вами. Дуже зручний крій.
- Пуховики з екошкіри, з великим коміром стійкою, довгі, прямі. Або короткі.
Пуховики - який обираєте? (всі фото: instagram.com/anna_mishaevna)
- Парк, але не ті, що були кілька років тому. Зараз парки довгі, нижче коліна, середина гомілки. Досить вільні, але на кулісці, з нерівним краєм.
- Об'ємні пуховики з поясом, тобто, тут, знову ж таки, або дуже короткі, або в районі стегон, але теж об'ємні і під пояс, не плутати з приталеними.
- Гладкі куртки / пуховики. Тобто, зовні виглядають гладко. Без секцій.
- Так, до речі, у кого є мегаоб'емні пуховики, носіть, вони ще не куди не пішли.
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