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Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

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Четвер 18 листопада 2021 11:01
Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022 Пуховики (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Пуховик вже давно перестав вважатися одягом, в якому можна "бігати по морозах, але на людях в такому краще не показуватися".

Світові дизайнери включили пуховики в свої колекції, інфлюєнсери вбираються в пухові вироби з голови до п'ят - і підкорюють медіапростір, так чому б не придивитися до цього зручного і, головне, дуже теплого вбрання!

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram зробила добірку пуховиків, які будуть особливо актуальними взимку 2021-2022.

Які пуховики обирати на зиму 2021-2022

  • Стьобані пуховики за типом пальто, стежки можуть бути різні. Схожі куртки, довжиною до стегон. Якщо там утеплювач alpolux, то точно буде легким за вагою, дуже теплим і затишним.

Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

  • Прямі пуховики з середньою "оверсайзностью". Тобто, не дуже об'ємні, але і не приталені. Квадратики можуть бути різні, вибір за вами. Довжина теж, для тепла, звичайно ж, довгі, нижче коліна, але хто любить коротше, то тоді або дуже короткі, або - щоб прикривали стегна.

Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

  • Пуховики-халати, ковдра. З капюшоном або без, вибір, знову ж таки, за вами. Дуже зручний крій.

Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

  • Пуховики з екошкіри, з великим коміром стійкою, довгі, прямі. Або короткі.

Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

Пуховики - який обираєте? (всі фото: instagram.com/anna_mishaevna)

  • Парк, але не ті, що були кілька років тому. Зараз парки довгі, нижче коліна, середина гомілки. Досить вільні, але на кулісці, з нерівним краєм.
  • Об'ємні пуховики з поясом, тобто, тут, знову ж таки, або дуже короткі, або в районі стегон, але теж об'ємні і під пояс, не плутати з приталеними.
  • Гладкі куртки / пуховики. Тобто, зовні виглядають гладко. Без секцій.
  • Так, до речі, у кого є мегаоб'емні пуховики, носіть, вони ще не куди не пішли.

Раніше стиліст показала тренди в макіяжі губ на зиму 2021-2022.

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