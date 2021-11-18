Довгі парки і куртки-халати: стиліст показала, який пуховик обрати на зиму 2021-2022

Пуховик вже давно перестав вважатися одягом, в якому можна "бігати по морозах, але на людях в такому краще не показуватися".

Світові дизайнери включили пуховики в свої колекції, інфлюєнсери вбираються в пухові вироби з голови до п'ят - і підкорюють медіапростір, так чому б не придивитися до цього зручного і, головне, дуже теплого вбрання!