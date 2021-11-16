Омбре и подводка: стилист показала, как красить губы в осенне-зимнем сезоне

Если есть тренды на прически и на макияж глаз, то есть тренды и на макияж губ! Будь то подводка из 90-х, которую вернули сестры Кардашьян, или максимально естественные цвета блесков, чтобы оставаться на волне в этом сезоне, достаточно присмотреться к тенденциям макияжа в соцсетях.