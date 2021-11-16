Омбре и подводка: стилист показала, как красить губы в осенне-зимнем сезоне
Как красить губы (фото: instagram.com/hoskelsa)
Если есть тренды на прически и на макияж глаз, то есть тренды и на макияж губ! Будь то подводка из 90-х, которую вернули сестры Кардашьян, или максимально естественные цвета блесков, чтобы оставаться на волне в этом сезоне, достаточно присмотреться к тенденциям макияжа в соцсетях.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram рассказала, какие тенденции в макияже губ ждут нас в осенне-зимний период 2021-2022.
В тренде - натуральные оттенки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Основные тренды в макияже губ осень-зима 2021-2022
- Шоколадный макияж подразумевает помаду в бежево-шоколадной гамме (матовое покрытие).
- Эффект влажных губ - наследие летнего влажного макияжа.
- Макияж без макияжа - тренд последних лет, включает в себя максимально естественный оттенок помады (в тон ваших губ).
- Активная подводка губ - make up 90-х, возвращенный сестрами Кардашьян, по-прежнему с нами.
- Легкий эффект омбре - никакого драматичного перехода от темного к светлому, покрытие максимально естественное.
- Все оттенки винного - классика осенне-зимнего сезона.
Тренды в макияже губ (фото: instagram.com/faila_spb)
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