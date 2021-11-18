Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

Пуховик уже давно перестал считаться одеждой, в которой можно "бегать по морозам, но на людях в таком лучше не показываться".

Мировые дизайнеры включили пуховики в свои коллекции, инфлюенсеры наряжаются в пуховые изделия с головы до пят - и покоряют медиапространство, так почему бы не присмотреться к этому удобному и, главное, очень теплому наряду!