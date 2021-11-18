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Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Пуховик уже давно перестал считаться одеждой, в которой можно "бегать по морозам, но на людях в таком лучше не показываться".

Мировые дизайнеры включили пуховики в свои коллекции, инфлюенсеры наряжаются в пуховые изделия с головы до пят - и покоряют медиапространство, так почему бы не присмотреться к этому удобному и, главное, очень теплому наряду!

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram сделала подборку пуховиков, которые будут особенно актуальными зимой 2021-2022.

Какие пуховики выбирать на зиму 2021-2022

  • Стеганные пуховики по типу пальто, стежки могут быть разные. Похожие куртки, длиной до бедер. Если там утеплитель alpolux, то точно будет легкая по весу, очень теплая и уютная.

  • Прямые пуховики со средней "оверсайзностью". То есть, не слишком объемные, но и не приталенные. Квадратики могут быть разные, выбор за вами. Длина тоже, для тепла, конечно же, длинные, ниже колена, но кто любит покороче, то тогда либо очень короткие, либо чтобы прикрывали бедра.

  • Пуховики-халаты, одеяло. С капюшоном или без, выбор, опять же, за вами. Очень удобный крой.

  • Пуховики из экокожи, с большим воротом стойкой, длинные, прямые. Либо короткие.

Пуховики - какой выбираете? (все фото: instagram.com/anna_mishaevna)

  • Парки, но не те, что были несколько лет назад. Сейчас парки длинные, ниже колена, середина голени. Достаточно свободные, но на кулиске, с неровным краем.
  • Объемные пуховики с поясом, то есть, тут, опять же, либо очень короткие, либо в районе бедер, но тоже объёмные и под пояс, не путать с приталенными.
  • Гладкие куртки / пуховики. То есть, снаружи выглядят гладко. Без секций.
  • Да, кстати, у кого есть мегаобъемные пуховики, носите, они еще не куда не ушли.

Раньше стилист показала тренды в макияже губ на зиму 2021-2022.

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