Длинные парки и куртки-халаты: стилист показала, какой пуховик выбрать на зиму 2021-2022

Пуховик уже давно перестал считаться одеждой, в которой можно "бегать по морозам, но на людях в таком лучше не показываться".
Мировые дизайнеры включили пуховики в свои коллекции, инфлюенсеры наряжаются в пуховые изделия с головы до пят - и покоряют медиапространство, так почему бы не присмотреться к этому удобному и, главное, очень теплому наряду!
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram сделала подборку пуховиков, которые будут особенно актуальными зимой 2021-2022.
Какие пуховики выбирать на зиму 2021-2022
Стеганные пуховики по типу пальто, стежки могут быть разные. Похожие куртки, длиной до бедер. Если там утеплитель alpolux, то точно будет легкая по весу, очень теплая и уютная.
Прямые пуховики со средней "оверсайзностью". То есть, не слишком объемные, но и не приталенные. Квадратики могут быть разные, выбор за вами. Длина тоже, для тепла, конечно же, длинные, ниже колена, но кто любит покороче, то тогда либо очень короткие, либо чтобы прикрывали бедра.
Пуховики-халаты, одеяло. С капюшоном или без, выбор, опять же, за вами. Очень удобный крой.
Пуховики из экокожи, с большим воротом стойкой, длинные, прямые. Либо короткие.
Пуховики - какой выбираете? (все фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Парки, но не те, что были несколько лет назад. Сейчас парки длинные, ниже колена, середина голени. Достаточно свободные, но на кулиске, с неровным краем.
Объемные пуховики с поясом, то есть, тут, опять же, либо очень короткие, либо в районе бедер, но тоже объёмные и под пояс, не путать с приталенными.
Гладкие куртки / пуховики. То есть, снаружи выглядят гладко. Без секций.
Да, кстати, у кого есть мегаобъемные пуховики, носите, они еще не куда не ушли.