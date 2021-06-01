Дочь их сблизила: инсайдер рассказал о воссоединении Кайли Дженнер с отцом ее ребенка

Кайли и Трэвис, даже разорвав отношения, остались друзьями. Все ради общей дочери Сторми, которая родилась три года назад. Бизнесвумен и рэпер часто устраивают совместные уик-энды, и в прошлые выходные также постарались уделить время семейной встрече.

В своих сториз Кайли подробно показала, как они повеселились. Родители устроили дочке забавную игру с воздушными шариками, наполненными водой. Все трое бросались ими прямо на лужайке дома. Такая демонстрация чувств Дженнер натолкнула фанатов на мысль о воссоединении пары.

Кайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

И инсайдер практически подтвердил эту информацию. Источник, близкий к паре, рассказал, что экс-влюбленным действительно очень нравится проводить время вместе. И хотя они делают это ради счастья общей дочери, но и сами уже с трудом расстаются. Дженнер по-настоящему счастлива рядом со Скоттом, и их чувства искренние. Правда, пока что они стараются не давать никаких оценок своим отношениям, желая, чтобы все шло своим чередом.

Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались в 2019-м году после двух лет романа. Причиной якобы была неверность Трэвиса, однако данная информация не подтвердилась.