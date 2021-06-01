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Дочка їх зблизила: інсайдер розповів про возз'єднання Кайлі Дженнер з батьком її дитини

Автор: Lite

23-річна Кайлі Дженнер і 30-річний Тревіс Скотт знову підігріли чутки про своє возз'єднання. Так, пара разом зі спільною дочкою влаштувала веселі вихідні.

Інсайдер поспішив розповісти, чи дійсно вони разом.

Кайлі і Тревіс, навіть розірвавши стосунки, залишилися друзями. Все заради спільної дочки Стормі, яка народилася три роки тому. Бізнесвумен і репер часто влаштовують уїк-енди, і в минулі вихідні також постаралися приділити час сімейній зустрічі.

У своїх сторіз Кайлі детально показала, як вони повеселилися. Батьки влаштували доньці кумедну гру з повітряними кульками, наповненими водою. Всі троє кидалися ними прямо на галявині будинку. Така демонстрація почуттів Дженнер наштовхнула фанатів на думку про возз'єднання пари.

Кайлі і Тревіс (фото: instagram.com/kyliejenner)

І інсайдер практично підтвердив цю інформацію. Джерело, близьке до пари, розповіло, що екс-закоханим дійсно дуже подобається проводити час разом. І хоча вони роблять це заради щастя спільної дочки, але і самі вже насилу розлучаються. Дженнер по-справжньому щаслива поруч зі Скоттом, і їхні почуття щирі. Правда, поки що вони намагаються не давати ніяких оцінок своїм відносинам, бажаючи, щоб все йшло своєю чергою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розійшлис в 2019-му році після двох років роману. Причиною нібито була невірність Тревіса, проте дана інформація не підтвердилася.

Раніше Кайлі демонструвала, як вона любить балувати свою дочку, засипаючи її дорогими подарунками.

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