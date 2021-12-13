Долгосрочные отношения: секретные лайфхаки от стилиста для хранения одежды

Долгосрочный внешний вид одежды зависит не только от качества состава, характера ношения, бережливого отношения к вещам и способа стирки. Алгоритм хранения одежды определяет его визуальную составляющую, которая играет немаловажную роль в восприятие нашей индивидуальности окружающими.

Стилист Вика Воронцова поделилась в Instagram своими заметками и рекомендациями по организации хранения одежды и обуви, чтобы вещи прослужили как можно дольше.

Трикотажные изделия следует хранить в сложенном виде так, как они имеют свойство вытягиваться на вешалках под своей тяжестью. Особенно страдают от этого плечики. Вязаные трикотажные юбки или брюки также следует хранить на полках.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для хранения верхней одежды и жакетов используйте вешалки с объемными плечиками. В магазинах продаются накладки на плечики, что помогает из обычной вешалки сделать объемную.

Одежду светлых оттенков, из шелковой ткани, из ворсистой шерсти, из мягкой кожи следует хранить в чехлах. Используйте прозрачные чехлы, так вы не потеряете изделие из виду.

Вешалки для брюк и юбок выбирайте с мягким основанием или прокладывайте между зажимом и вещью салфетку. Актуально для одежды из эко кожи и любых мягких изделий на которых могут остаться следы зажимов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обувь можно хранить в коробках или обувницах. Не складывайте обувь друг на друга — это может привести к заломам кожи. Чтобы не потерять первоначальную форму обуви, используйте колодки (формодержатели).

Старайтесь чтобы между вещами на вешалках было пространство. Так они не потеряют свой первоначальный вид после глажения. Чтобы в шкафу оставалось место следует проводить межсезонную ревизию гардероба. Одежду не по сезону складывать в коробки или в специально отведенное пространство.

Если на изделие есть пуговицы, они должны быть застегнутыми,чтобы не образовывались загибы. Можно схитрить и застегнуть только верхнюю, посередине и нижнюю пуговицы.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несколько общих заметок: