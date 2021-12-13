ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Долгосрочные отношения: секретные лайфхаки от стилиста для хранения одежды

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 09:47
Долгосрочные отношения: секретные лайфхаки от стилиста для хранения одежды Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Долгосрочный внешний вид одежды зависит не только от качества состава, характера ношения, бережливого отношения к вещам и способа стирки. Алгоритм хранения одежды определяет его визуальную составляющую, которая играет немаловажную роль в восприятие нашей индивидуальности окружающими.

Стилист Вика Воронцова поделилась в Instagram своими заметками и рекомендациями по организации хранения одежды и обуви, чтобы вещи прослужили как можно дольше.

Трикотажные изделия следует хранить в сложенном виде так, как они имеют свойство вытягиваться на вешалках под своей тяжестью. Особенно страдают от этого плечики. Вязаные трикотажные юбки или брюки также следует хранить на полках.

Долгосрочные отношения: секретные лайфхаки от стилиста для хранения одежды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для хранения верхней одежды и жакетов используйте вешалки с объемными плечиками. В магазинах продаются накладки на плечики, что помогает из обычной вешалки сделать объемную.

Одежду светлых оттенков, из шелковой ткани, из ворсистой шерсти, из мягкой кожи следует хранить в чехлах. Используйте прозрачные чехлы, так вы не потеряете изделие из виду.

Вешалки для брюк и юбок выбирайте с мягким основанием или прокладывайте между зажимом и вещью салфетку. Актуально для одежды из эко кожи и любых мягких изделий на которых могут остаться следы зажимов.

Долгосрочные отношения: секретные лайфхаки от стилиста для хранения одежды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обувь можно хранить в коробках или обувницах. Не складывайте обувь друг на друга — это может привести к заломам кожи. Чтобы не потерять первоначальную форму обуви, используйте колодки (формодержатели).

Старайтесь чтобы между вещами на вешалках было пространство. Так они не потеряют свой первоначальный вид после глажения. Чтобы в шкафу оставалось место следует проводить межсезонную ревизию гардероба. Одежду не по сезону складывать в коробки или в специально отведенное пространство.

Если на изделие есть пуговицы, они должны быть застегнутыми,чтобы не образовывались загибы. Можно схитрить и застегнуть только верхнюю, посередине и нижнюю пуговицы.

Долгосрочные отношения: секретные лайфхаки от стилиста для хранения одежды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несколько общих заметок:

  • Когда вешалки одной формы и цвета — это всегда эстетично.
  • Трикотажные изделия нуждаются в отдыхе, то есть надевайте их хотя бы через день.
  • Используйте специальные саше для гардероба с любимыми ароматами.
  • Раскладывайте вещи по принципу групповой принадлежности (рубашки с рубашками, футболки с футболками и т.д.).

Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова составила список вещей, которые не выйдут из моды никогда.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки
Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки