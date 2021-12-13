Довгострокові стосунки: секретні лайфхаки від стиліста для зберігання одягу

Довгостроковий зовнішній вигляд одягу залежить не тільки від якості складу, характеру носіння, ощадливого ставлення до речей і способу прання. Алгоритм зберігання одягу визначає його візуальну складову, яка грає важливу роль в сприйняття нашої індивідуальності оточуючими.

Стиліст Віка Воронцова поділилася в Instagram своїми нотатками та рекомендаціями щодо організації зберігання одягу та взуття, щоб речі прослужили якомога довше.

Трикотажні вироби слід зберігати в складеному вигляді так, як вони мають властивість витягуватися на вішалках під своєю вагою. Особливо страждають від цього плечики. В'язані трикотажні спідниці або штани також слід зберігати на полицях.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для зберігання верхнього одягу і жакетів використовуйте вішалки з об'ємними плічками. У магазинах продаються накладки на плічка, що допомагає зі звичайної вішалки зробити об'ємну.

Одяг світлих відтінків, з шовкової тканини, з ворсистої вовни, з м'якої шкіри слід зберігати в чохлах. Використовуйте прозорі чохли, так ви не втратите виріб з уваги.

Вішалки для штанів і спідниць вибирайте з м'яким підставою або прокладайте між затискачем і річчю серветку. Актуально для одягу з еко шкіри і будь-яких м'яких виробів на яких можуть залишитися сліди затискачів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Взуття можна зберігати в коробках або обувницях. Не складайте взуття одне на одне - це може привести до заломів шкіри. Щоб не втратити первісну форму взуття, використовуйте колодки (формотримачі).

Намагайтеся щоб між речами на вішалках був простір. Так вони не втратять свій первісний вигляд після прасування. Щоб в шафі залишалося місце слід проводити міжсезонну ревізію гардероба. Одяг не по сезону складати в коробки або в спеціально відведений простір.

Якщо на виробі є гудзики, вони повинні бути застебнутими, щоб не утворювалися загини. Можна схитрувати і застебнути тільки верхній, середній і нижній гудзики.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кілька загальних нотаток: