Долой табу: Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить

Топ-5 устаревших модных табу:

Укороченным топам вход в общественные места воспрещен

Кроп-топ — хитяра вот уже который сезон подряд. Главное — научиться гармонично комбинировать его с другими, более спокойными вещами. И можно смело надевать куда душе угодно! Конечно, снимаются не все ограничения —осторожнее с выходом в топе в офис или в ресторан на ужин.





Комбинезоны — это неженственно

Льняной комбинезон можно смело назвать образом «четверг, пятница, суббота». В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроение образу.





Табу на сандалии с носками

Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить — что уж говорить про новые женские правила. Эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте!





Клатчи только для вечернего выхода

Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите с собой клатч как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам.





Яркие цвета не смешивают

Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый — с синим, а голубой — с зеленым.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)