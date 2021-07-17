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Долой табу: Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить

Автор: Марина Настевич

Мода переменчива и циклична, так что уследить за трендами бывает непросто - некоторые привычные рекомендации могут оказаться уже неактуальными.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал в Instagram, какие модные правила можно и нужно нарушать уже сегодня.

Топ-5 устаревших модных табу:

Укороченным топам вход в общественные места воспрещен

Кроп-топ — хитяра вот уже который сезон подряд. Главное — научиться гармонично комбинировать его с другими, более спокойными вещами. И можно смело надевать куда душе угодно! Конечно, снимаются не все ограничения —осторожнее с выходом в топе в офис или в ресторан на ужин.



Комбинезоны — это неженственно

Льняной комбинезон можно смело назвать образом «четверг, пятница, суббота». В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроение образу.



Табу на сандалии с носками

Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить — что уж говорить про новые женские правила. Эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте!



Клатчи только для вечернего выхода

Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите с собой клатч как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам.



Яркие цвета не смешивают

Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый — с синим, а голубой — с зеленым.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, ранее стилист рассказала, что может испортить любой образ.

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Андре Тандизайнермода