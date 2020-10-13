Дух захватывает: 51-летняя Дженнифер Лопес едва поместила пышные формы в тесное мини-платье

Дженнифер Лопес обожает блистать на светских ивентах, а затем поражать воображение фанатов своими безупречными нарядами. В этот раз звезда выложила в своем Instagram-блоге массу фото с показа Balmain, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Аутфит знаменитая певица, которая славится своей вечно молодой внешностью, подобрала стильный и соблазнительный. Вполне в своем духе!

Дженнифер Лопес обожает выделяться (фото: instagram.com/jlo)

Лопес надела эффектное мини-платье с фирменным принтом Balmain и широким поясом с цепочкой на талии, а сверху на него накинула пиджак с фактурными плечами. Завершали продуманный до мелочей образ черные лодочки, клатч и массивную моно-серьгу. Волосы она собрала в гладкую укладку, а макияж выполнила в приглушенным оттенках с сияющими акцентами.

Дженнифер Лопес покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

В сети образ Дженнифер Лопес собрал массу позитивных отзывов. Аппетитная фигура звезды в тесном мини-платье просто свела с ума фанатов. Правда, многие не могли понять, как артистке удалось дышать в столь крошечном платье, которое сдавило выдающуюся грудь звезды. Впрочем, красота тербует жертв. А ради звания королевы красных дорожек знаменитости готовы на все.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес доказала, что выглядит безупречно даже на обычной прогулке в спортивном костюме.