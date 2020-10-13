Дух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукню

Дженніфер Лопес обожнює блищати на світських івентах, а потім вражати уяву фанатів своїми бездоганними вбраннями. Цього разу зірка виклала в своєму Instagram-блозі масу фото з показу Balmain, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі. Аутфіт знаменита співачка, яка славиться своєю вічно молодою зовнішністю, підібрала стильний і спокусливий. Цілком у своєму дусі!

Дженніфер Лопес обожнює виділятися (фото: instagram.com/jlo)

Лопес одягла ефектну міні-сукню з фірмовим принтом Balmain і широким поясом з ланцюжком на талії, а зверху накинула піджак з фактурними плечима. Завершували продуманий до дрібниць образ чорні човники, клатч і масивну моно-сережку. Волосся вона зібрала в гладку зачіску, а макіяж виконала в приглушених відтінках з сяючими акцентами.

Дженніфер Лопес підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

У мережі образ Дженніфер Лопес зібрав масу позитивних відгуків. Апетитна фігура зірки в тісній міні-сукні просто звела з розуму фанатів. Правда, багато хто не міг зрозуміти, як артистці вдалося дихати в такому крихітному платті, яке здавило видатні груди зірки. Втім, краса потребує жертв. А заради звання королеви червоних доріжок знаменитості готові на все.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес довела, що виглядає бездоганно навіть на звичайній прогулянці у спортивному костюмі.