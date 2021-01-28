Как можно быть такой идеальной? Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в женственном образе на выход

Роузи Хантингтон-Уайтли времени даром не теряет: модель, бизнесвумен и молодая мама начала сотрудничать с новым брендом, разработав коллекцию косметики. Показать продукты в действии она решила сама, сделав свой фирменный безупречный макияж. Супруга Джейсона Стетхэма выложила пару фото, на которых показала женственный образ на выход, продуманный от и до.

Новый образ девушки вновь порадовал фанатов (фото: instagram.com/rosiehw; instagram.com/roseinc)

"Я впервые наткнулась на La Bouche Rouge вскоре после его запуска в 2017 году и сразу же влюбилась в миссию устойчивого развития, чистые формулы и то, что футляры для губной помады выглядят, как подарок на память. Мне понравился фирменный стиль, дизайн многоразовой упаковки и то, как кожаный чехол может быть личным предметом на долгие годы. Я так давно хотела сотрудничать с La Bouche Rouge, и это была мечта - работать с этим брендом", - порадовалась девушка и направила поклонников по ссылке изучать новинки.

Для нового образа модель подобрала вязаное платье из трикотажа своего любимого молочного оттенка от The Feminine Unique. Детали наряда - оборка по краю, длинные рукава-фонарики и глубокое декольте - сделали образ женственным и стильным. Роузи надела также колье в виде цепи и серьги, идеально подходящие к чокеру.

"Это платье просто!", "Идеал", "Восхитительна", "Платье! Кто-то знает, кто создал его?", "Королева", "Выглядишь потрясающе. Приятно видеть столько красоты, особенно когда вокруг столько печали", "Роузи, в тебе я восхищаюсь только тем, что ты всегда выглядишь такой сильной, но в то же время такой элегантной!", - восхищается в ответ сеть.

Ранее модель показала самый модный джемпер сезона. Вдохновляемся!