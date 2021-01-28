ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как можно быть такой идеальной? Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в женственном образе на выход

Новина українською → США, Четверг 28 января 2021 20:32
Как можно быть такой идеальной? Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в женственном образе на выход Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли времени даром не теряет: модель, бизнесвумен и молодая мама начала сотрудничать с новым брендом, разработав коллекцию косметики. Показать продукты в действии она решила сама, сделав свой фирменный безупречный макияж. Супруга Джейсона Стетхэма выложила пару фото, на которых показала женственный образ на выход, продуманный от и до.

Как можно быть такой идеальной? Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в женственном образе на выходКак можно быть такой идеальной? Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в женственном образе на выходКак можно быть такой идеальной? Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в женственном образе на выходНовый образ девушки вновь порадовал фанатов (фото: instagram.com/rosiehw; instagram.com/roseinc)

"Я впервые наткнулась на La Bouche Rouge вскоре после его запуска в 2017 году и сразу же влюбилась в миссию устойчивого развития, чистые формулы и то, что футляры для губной помады выглядят, как подарок на память. Мне понравился фирменный стиль, дизайн многоразовой упаковки и то, как кожаный чехол может быть личным предметом на долгие годы. Я так давно хотела сотрудничать с La Bouche Rouge, и это была мечта - работать с этим брендом", - порадовалась девушка и направила поклонников по ссылке изучать новинки.

Для нового образа модель подобрала вязаное платье из трикотажа своего любимого молочного оттенка от The Feminine Unique. Детали наряда - оборка по краю, длинные рукава-фонарики и глубокое декольте - сделали образ женственным и стильным. Роузи надела также колье в виде цепи и серьги, идеально подходящие к чокеру.

"Это платье просто!", "Идеал", "Восхитительна", "Платье! Кто-то знает, кто создал его?", "Королева", "Выглядишь потрясающе. Приятно видеть столько красоты, особенно когда вокруг столько печали", "Роузи, в тебе я восхищаюсь только тем, что ты всегда выглядишь такой сильной, но в то же время такой элегантной!", - восхищается в ответ сеть.

Ранее модель показала самый модный джемпер сезона. Вдохновляемся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода модель Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
"Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID
Роман Тверденкоредактор ленты новостей "Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID