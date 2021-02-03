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"Діряві" сукні - новий тренд: Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Дуа Липа та інші зірки, які їх обожнюють

Новость на русском → США, Середа 03 лютого 2021 12:32
"Діряві" сукні - новий тренд: Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Дуа Липа та інші зірки, які їх обожнюють Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Модні бренди знають: щоб зробити ту чи іншу річ популярною, часом досить зробити її популярною в мережі, розіславши модним блогерам. Хутряні панами від Ruslan Baginskiy, які не носила цієї зими тільки лінива зірка, пластикові кільця La Manso, що прикрасили пальчики більшості знаменитих красунь... На черзі - "рвані" сукні, які вже встигли полюбитися фешн-блогерам.

&quot;Діряві&quot; сукні - новий тренд: Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Дуа Липа та інші зірки, які їх обожнюють&quot;Діряві&quot; сукні - новий тренд: Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Дуа Липа та інші зірки, які їх обожнюють&quot;Діряві&quot; сукні - новий тренд: Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Дуа Липа та інші зірки, які їх обожнюютьЗірки обожнюють Poster Girl (фото: instagram.com/poster__girl__official)

У мережі Instagram сукні і топи з пікантними вирізами вже показала Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Дуа Липа та інші зірки з багатомільйонним числом фоловерів. Придумали вбрання дизайнери лондонського бренду Poster Girl. За словами авторів суконь Франчески Каппер і Наташі Сомервілл, їхня ідея полягала в тому, щоб візуально додати тілу більше вигинів і підкреслити жіночу фігуру. Що ж, у них явно вийшло!

Щоб зробити свої сукні ще більш спокусливими і такими, що привертають увагу, авторки сміливо додають до них прозорі гіпюрові вставки, бахрому, камені і рукавички... А також шиють їх у максимально яскравих і "соковитих" відтінках. Така "розкіш", яка часом межує з кітчем, припала до смаку багатьом зіркам, які виступають на сцені. А також усім, хто мріє зібрати на просторах мережі максимальну кількість позначок "подобається".

Раніше ми писали, яку сукню вважає наймоднішою Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

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