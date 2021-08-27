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Косы и откровенный вырез: Эльза Хоск показала, какое вязаное платье стоить приобрести в этом сезоне

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Пятница 27 августа 2021 17:17
Косы и откровенный вырез: Эльза Хоск показала, какое вязаное платье стоить приобрести в этом сезоне Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: RBC.UA

Скандинавская супермодель Эльза Хоск показала новый образ, который подойдет для первой половины осени. Лук идеален для тех, кто любит подчеркивать сексуальность и не боится быть в центре внимания.

Девушка запостила снимки себе в блог Instagram.

Эльза Хоск демонстрирует, что холодное время года - не повод отказываться от мини-платьев. Можно просто выбрать вязаное. Молодая мама предпочла модель ультрамини, с горлом и откровенным вырезом на спине, а также классическими косами, которые, похоже, никогда не выйдут из моды. Оттенка топленого молока, оно станет универсальным в гардеробе блондинок и брюнеток.

Хоск удачно скомбинировала наряд с черными босоножками на низком ходу, а также черной сумочкой необычного дизайна от Balmain. Аутфит она дополнила низким пучком и легким макияжем. Выглядит потрясающе!

Косы и откровенный вырез: Эльза Хоск показала, какое вязаное платье стоить приобрести в этом сезоне

Косы и откровенный вырез: Эльза Хоск показала, какое вязаное платье стоить приобрести в этом сезонеЭльза Хоск в вязаном мини-платье (фото: instagram.com/hoskelsa)

К слову, Эльза Хоск часто носит вещи украинских дизайнеров. Среди ее фаворитов - киевский бренд Ksenia Schnaider и львовский Cultnaked. О других популярных среди знаменитостей марках мы писали ранее.

Напомним, на прошлой неделе Эльза показала, как и с чем сочетать брючный костюм, который вновь занял лидирующую позицию в гардеробах модниц.

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