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Дженнифер Лопес похвасталась роскошным подарком от возлюбленного: это особенное время

Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили 14 февраля с размахом, не забыв поделиться впечатлениями со своими подписчиками. Пара не сдерживала эмоций, сделав друг другу роскошные подарки и сопроводив все словами любви.

Видео и фото Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, которые они выложили в сеть Instagram, невероятно порадовали их фолловеров.

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"Февраль - наш особенный месяц... месяц нашей годовщины... Мы снова встретились в первый раз 1 февраля... Первый раз мы вышли на улицу двумя днями позже, и с тех пор не было дня, в котором мы бы не отдыхали, не были бы вместе или разговаривали... Ты заставляешь меня смеяться... Мне нравится твое безумно забавное чувство юмора и то, как ты всегда пытаешься сделать каждую комнату, в которую ты входишь, более радостной... Я люблю тебя и все, что ты делаешь для меня и со мной… Ты моя веселая валентинка", - написала певица и показала подарок от Алекса Родригеса, роскошный букет роз.

Дженнифер Лопес похвасталась букетом (видео: instagram.com/jlo)

В свою очередь, Алекс выложил в сеть романтический ролик. В нем он собрал яркие моменты из жизни пары, фото и видео с поездок, встреч и просто обычной жизни.

Алекс признался в любви Дженнифер Лопес (видео: instagram.com/jlo)

"Спасибо, что приняла меня в свое сердце и отправилась в путешествие на всю жизнь. Слова не могут передать то, что ты заставляешь меня чувствовать и что ты значишь для моей жизни. Сегодня мы чествуем друг друга. "Только мы вдвоем." Но больше всего мне нравится то, что вместе мы действительно стали одним целым", - написал он.

Напомним, ранее в сети ходили слухи о неверности Родригеса. Якобы он закрутил интернет-роман с 30-летней участницей популярного в Америке телешоу.

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Новости Украины певецДженнифер Лопесактриса
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