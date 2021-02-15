Дженніфер Лопес похвалилася розкішним подарунком від коханого: це особливий час

"Лютий - наш особливий місяць... місяць нашої річниці... Ми знову зустрілися в перший раз 1 лютого... Перший раз ми вийшли на вулицю двома днями пізніше, і з тих пір не було дня, в якому ми б не відпочивали, не були б разом або розмовляли... Ти змушуєш мене сміятися... Мені шалено подобається твоє веселе почуття гумору і те, як ти завжди намагаєшся зробити кожну кімнату, в яку ти входиш, більш радісною... Я люблю тебе і все, що ти робиш для мене і зі мною... Ти моя весела валентинка", - написала співачка і показала подарунок від Алекса Родрігеса, розкішний букет троянд.

Дженніфер Лопес похвалилася букетом (відео: instagram.com/jlo)

У свою чергу, Алекс виклав у мережу романтичний ролик. У ньому він зібрав яскраві моменти з життя пари, фото та відео з поїздок, зустрічей і просто звичайного життя.

Алекс зізнався в любові Дженніфер Лопес (відео: instagram.com/jlo)

"Спасибі, що прийняла мене у своє серце і вирушила в подорож на все життя. Слова не можуть передати те, що ти змушуєш мене відчувати і що ти значиш для мого життя. Сьогодні ми вшановуємо один одного. "Тільки ми удвох." Але найбільше мені подобається те, що разом ми дійсно стали одним цілим", - написав він.