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Дженніфер Лопес похвалилася розкішним подарунком від коханого: це особливий час

Автор: Lite

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відзначили 14 лютого з розмахом, не забувши поділитися враженнями зі своїми фоловерами. Пара не стримувала емоцій, зробивши один одному розкішні подарунки і супроводжуючи все словами любові.

Відео та фото Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса, які вони виклали в мережу Instagram, неймовірно порадували їх фоловерів.

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"Лютий - наш особливий місяць... місяць нашої річниці... Ми знову зустрілися в перший раз 1 лютого... Перший раз ми вийшли на вулицю двома днями пізніше, і з тих пір не було дня, в якому ми б не відпочивали, не були б разом або розмовляли... Ти змушуєш мене сміятися... Мені шалено подобається твоє веселе почуття гумору і те, як ти завжди намагаєшся зробити кожну кімнату, в яку ти входиш, більш радісною... Я люблю тебе і все, що ти робиш для мене і зі мною... Ти моя весела валентинка", - написала співачка і показала подарунок від Алекса Родрігеса, розкішний букет троянд.

Дженніфер Лопес похвалилася букетом (відео: instagram.com/jlo)

У свою чергу, Алекс виклав у мережу романтичний ролик. У ньому він зібрав яскраві моменти з життя пари, фото та відео з поїздок, зустрічей і просто звичайного життя.

Алекс зізнався в любові Дженніфер Лопес (відео: instagram.com/jlo)

"Спасибі, що прийняла мене у своє серце і вирушила в подорож на все життя. Слова не можуть передати те, що ти змушуєш мене відчувати і що ти значиш для мого життя. Сьогодні ми вшановуємо один одного. "Тільки ми удвох." Але найбільше мені подобається те, що разом ми дійсно стали одним цілим", - написав він.

Нагадаємо, раніше в мережі ходили чутки про невірність Родрігеса. Нібито він закрутив інтернет-роман з 30-річною учасницею популярного в Америці телешоу.

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Новини України певецДженніфер Лопесактриса
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