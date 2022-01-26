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Дженнифер Лопес возвращает в моду стиль нулевых: два образа, которые легко повторить

Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес, которая в свои 52 года выглядит все так же хорошо, как и 20 лет назад, показала сразу два новых образа, вдохновленных нулевыми.

Фото были приурочены к запуску новой коллекции бренда Coach, с которым давно сотрудничает артистка.

Первый аутфит составили ярко-розовые штаны с низкой посадкой на манер спортивных, а также укороченное худи капюшоном, которое подчеркнуло рельефный пресс звезды. Дополнили аутфит босоножки на шпильке и сумка через плечо им в тон.

Дженнифер Лопес выглядит потрясающе, отметили фанаты (фото: instagram.com/jlo)

Второй – белые брюки похожего кроя, но с логотипом на резинке, а также топ с принтом. Завершили картину ботинки на грубой подошве, а также более объемная сумка из той же коллекции. В этот раз Дженнифер сделали гладкий хвост, а из аксессуаров подобрали еще и крупные серьги-кольца. Точно как в начале ее карьеры.

Образы напоминают стиль звезды нулевых (фото: instagram.com/jlo)

Оба образа буквально списаны с луков звезды нулевых: первый лук напоминает розовый велюровый костюм из клипа I'm real, а второй – наряд звезды для клипа Jenny from the Block.

Читайте также, как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов на Неделе высокой моды в Париже.

Накануне состоялся и показ Chanel.

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