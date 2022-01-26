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Дженніфер Лопес повертає в моду стиль нульових: два образи, які легко повторити

Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес, яка в свої 52 роки виглядає все так само добре, як і 20 років тому, показала відразу два нових образи, натхнених нульовими.

Фото були приурочені до запуску нової колекції бренду Coach, з яким давно співпрацює артистка.

Перший аутфіт склали яскраво-рожеві штани з низькою посадкою на манер спортивних, а також укорочене худі капюшоном, яке підкреслило рельєфний прес зірки. Доповнили аутфіт босоніжки на шпильці і сумка через плече їм в тон.

Дженніфер Лопес виглядає приголомшливо, відзначили фанати (фото: instagram.com/jlo)

Другий – білі штани схожого крою, але з логотипом зверху, а також топ з принтом. Завершили картину черевики на грубій підошві, а також більш об'ємна сумка з тієї ж колекції. Цього разу Дженніфер зробили гладкий хвіст, а з аксесуарів підібрали ще й великі сережки-кільця. Точно як на початку її кар'єри.

Образи нагадують стиль зірки нульових (фото: instagram.com/jlo)

Обидва образи буквально списані з луків зірки нульових: перший лук нагадує рожевий велюровий костюм з кліпу I'm real, а другий – вбрання зірки для кліпу Jenny from the Block.

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Напередодні відбувся і показ Chanel.

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