Джиджи Хадид блистает в первой фотосессии после родов: я не хочу быть сильно худой

Джиджи Хадид стала героиней нового номера американской версии журнала Vogue. В интервью девушка откровенно рассказала о материнстве и домашних родах, которые проходили в окружении близких: любимого мужчины Зейна Малика, мамы, сестры, а также местной акушерки и ее помощника.

"Когда вы видите, что кто-то делает это, вы смотрите на них немного по-другому. На самом деле я, наверное, выглядела сумасшедшей, - говорит Джиджи. - Я была женщиной-животным".

Новая обложка Джиджи (фото: https://www.instagram.com/voguemagazine)

Девочку, которую назвали в итоге Хай (Khai), что означает "избранная, принадлежащая к королевской семье или аристократии", Джиджи пока что не показала миру. К слову, сама молодая мама, несмотря на заботы о малышке, готова окунуться в привычный мир фешн-бизнеса.

По словам Беллы, Джиджи не хочет решать за своего ребенка, хочет та славы или нет. "Я думаю, что она хочет быть настоящей в сети, но до тех пор, пока ее ребенок не захочет быть в центре внимания и не сможет сам принять решение, она не хочет помещать ее туда".

Джиджи в мартовском номере (фото: https://www.instagram.com/voguemagazine)

"Я знаю, что я уже не такая, какой была раньше, но я также очень реалистичный мыслитель. Я прямо сказала: "Да, я сниму обложку Vogue, но я, очевидно, не собираюсь быть нулевого размера", и на данный момент я не чувствую, что мне нужно вернуться к этому", - говорит 25-летняя модель.

На фото Джиджи примерила роскошные платья, которые подчеркнули слегка округлившиеся формы молодой мамы. В сети снимки собрали массу приятных комментариев: "Самая красивая и сладкая", "Вау", "Идеальна", "Что за красавица"…

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