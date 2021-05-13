Джинсы много не бывает: стилист показала, как носить total-деним летом 2021
Особенно популярным будет джинсовый колорблокинг (фото: instagram.com/hoskelsa)
Total-деним - актуальный "медленный" тренд сезона. А еще комфортный, практичный и бюджетный в реализации.
Стилист Татьяна Волкова в своем Instagram показала на примере, как можно сочетать джинсовые вещи между собой этим летом. ⠀
Подборка маленьких хитростей для образов total-деним, которые помогут собрать образ гармонично.
Правило 1: не усложняйте.
Джинсовый материал - это просто и лаконично!
Образ кажется перегруженным, в том числе, из-за разновидностей ткани.
Правило 2: осторожно с трендовым колорблокингом!
Он может "испортить" пропорции фигуры.
Правило 3: температура цвета на ткани должна совпадать, даже если оттенки отличаются.
Как правильно носить тотал-джинс (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, стилист рассказала о новом "уродливом тренде" этого лета, будем носить тапочки с носками.