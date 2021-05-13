Джинси багато не буває: стиліст показала, як носити total-денім влітку 2021
Особливо популярним буде джинсовий колорблокінг (фото: instagram.com/hoskelsa)
Total - денім-актуальний "повільний" тренд сезону. А ще комфортний, практичний і бюджетний в реалізації.
Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала на прикладі, як можна поєднувати джинсові речі між собою цього літа. ⠀
Підбірка маленьких хитрощів для образів total-денім, які допоможуть зібрати образ гармонійно.
Правило 1: не ускладнюйте.
Джинсовий матеріал - це просто і лаконічно!
Образ здається перевантаженим, в тому числі, через різновид тканини.
Правило 2: обережно з трендовим колорблокінгом!
Він може" зіпсувати" пропорції фігури.
Правило 3: температура кольору на тканині повинна збігатися, навіть якщо відтінки відрізняються.
Як правильно носити тотал-джинс (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, стиліст розповіла про новий "потворний тренд" цього літа, будемо носити капці зі шкарпетками.