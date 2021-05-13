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Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

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Четверг 13 мая 2021 09:09
Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021 Носки - настоящий аксессуар (фото: instagram.com/forma_de_ser)
Автор: Татьяна Турчаникова

Носки летом 2021 превратятся из обыденной вещи в стильный аксессуар и носить их можно хоть с туфлями, хотя с босоножками.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Евгения Услова.

Носочки - это не только способ утеплиться, но и повод помодничать. И если раньше мужчина в сандалиях на носок вызывал перешептывания среди молодых и прогрессивных, то теперь-то и не стыдно перенять опыт предыдущих поколений, пошутила Евгения.

Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Стилистка подчеркнула, что носки плюс комфортная обувь наподобие биркенштоков - самая горячая тема лета.

Можно сказать, уверена Евгения, что концепция ugly достигла своего апогея.

  • И это очень в духе времени - модным становится максимально комфортное. Ну а что может быть комфортнее, чем тапочки с носками?
  • А вот для ситуаций, требующих большей собранности и соблюдения приличий, рекомендую присмотреться к варианту с лоферами и мужскими ботинками. Самые осторожные - выбирайте носки в тон обуви.
  • Вариант с туфлями - это всегда смелое заявление. Подойдет для тех, кто любит обращать на себя внимание.
  • Что касается кед и кроссовок, то это наиболее нейтральный выбор. Но здесь не место полумерам - надеваем либо длинный носок, либо невидимый постороннему глазу носок-подследник, советует стилист.

Как носить носки летом 2021

Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

Стильные луки самой разнообразной обуви с носками

Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

Носки можно носить со всем (фото: instagram.com/forma_de_ser)

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Также мы писали о вещах, которые срочно нужно выкинуть из шкафа, если хочется быть стильной этим летом.

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