Тапочки с носками: стилист рассказала о популярном ugly-тренде лета 2021

Носки летом 2021 превратятся из обыденной вещи в стильный аксессуар и носить их можно хоть с туфлями, хотя с босоножками.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Евгения Услова.

Носки можно носить со всем (фото: instagram.com/forma_de_ser)

Можно сказать, уверена Евгения, что концепция ugly достигла своего апогея.

Носочки - это не только способ утеплиться, но и повод помодничать. И если раньше мужчина в сандалиях на носок вызывал перешептывания среди молодых и прогрессивных, то теперь-то и не стыдно перенять опыт предыдущих поколений, пошутила Евгения.

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