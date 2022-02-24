ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперт по стилю назвала стереотипные "предметы богатых людей", которые лучше избегать

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 09:30
Эксперт по стилю назвала стереотипные "предметы богатых людей", которые лучше избегать "Когда на человеке слишком много логотипов, это выглядит не очень хорошо" (фото: instagram.com/annabey/)
Автор: Сергей Кулик

Стилист из Лондона Анна Бей (Anna Bey) перечислила предметы гардероба, которые сигнализируют о материальном достатке человека, однако их следует избегать.

Ее слова приводит Daily Mail.

Эксперт по стилю объяснила, что определенные одежда и аксессуары могут выдавать состоятельного человека, но в тоже время заставляют выглядеть неоригинальным, немодным и даже устаревшим. По ее словам, одним из таких стереотипных атрибутов являются инкрустированные драгоценными камнями наручные часы.

"Мы говорим об инкрустированных часах Rolex, AP, Patek Philippe и т. д. Все, что в целом слишком блестит, слишком много бриллиантов и слишком много побрякушек, конечно, считается довольно эффектным. Но это, к сожалению, это стало своего рода стереотипом богатого человека", - заявилла Анна у себя в блоге.

Эксперт по стилю назвала стереотипные &quot;предметы богатых людей&quot;, которые лучше избегать

Одним из стереотипных атрибутов являются инкрустированные драгоценными камнями наручные часы (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

Ремни с крупными пряжками в виде логотипов известных брендов также говорят о богатстве хозяина, но показывая у него отсутствие стиля.

Эксперт по стилю назвала стереотипные &quot;предметы богатых людей&quot;, которые лучше избегать

Эксперт рекомендует быть осторожнее с ремни с крупными пряжками (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

Эксперт отметила, что браслеты марки Cartier также стали символом успеха, однако и тут есть подводные камни.

"Вам нужно быть осторожными с подобными аксессуарами. Не стоит надевать больше одной дорогостоящей вещи, иначе вы будете выглядеть скорее нелепо, чем роскошно", - предупредила Бей.

Стилист подчеркнула, что о финансовом благополучии говорят дизайнерские сумки и шарфы с монограммой бренда. В этом случае, эксперт советует задуматься, а действительно стоит ли себя брендировать с ног до головы.

Еще одним атрибутом богатого человека является шуба. Однако шубы из натурального меха, хоть и дорого стоят, но в наше время являются не актуальными.

Эксперт по стилю назвала стереотипные &quot;предметы богатых людей&quot;, которые лучше избегать

"В современном обществе носить шкуры животных - неэтично и жестоко" (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

"Шубы всегда ассоциируются с богатством, однако я бы порекомендовала отказаться от натурального меха в пользу искусственного. В современном обществе носить шкуры животных - неэтично и жестоко", - заключила Анна.

Ранее мы перечисляли TikTok-аккануты о моде, которые помогут найти свой стиль и поднимут настроение.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
STYLER
Ученые назвали идеальный возраст для первых родов
Ученые назвали идеальный возраст для первых родов