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Експерт зі стилю назвала стереотипні "предмети багатих людей", яких краще уникати

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Четвер 24 лютого 2022 09:30
Експерт зі стилю назвала стереотипні "предмети багатих людей", яких краще уникати "Коли на людині занадто багато логотипів, це виглядає не дуже добре" (фото: instagram.com/annabey/)
Автор: Сергій Кулик

Стиліст з Лондона Анна Бей (Anna Bey) перерахувала предмети гардероба ,які сигналізують про матеріальний достаток людини, проте їх слід уникати.

Її слова наводить Daily Mail.

Експерт по стилю пояснила, що певні одяг і аксесуари можуть видавати заможну людину, але в той же час змушують виглядати неоригінальним, немодним і навіть застарілим. За її словами, одним з таких стереотипних атрибутів є інкрустовані дорогоцінними каменями наручний годинник.

"Ми говоримо про інкрустовані Годинники Rolex, AP, Patek Philippe і т. д. Все, що в цілому занадто блищить, занадто багато діамантів і занадто багато брязкалець, звичайно, вважається досить ефектним. Але це, на жаль, це стало свого роду стереотипом багатої людини", - заявила Анна у себе в блозі.

Експерт зі стилю назвала стереотипні &quot;предмети багатих людей&quot;, яких краще уникати

Одним із стереотипних атрибутів є інкрустовані дорогоцінними каменями наручні годинники (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

Ремені з великими пряжками у вигляді логотипів відомих брендів також говорять про багатство господаря, але показуючи у нього відсутність стилю.

Експерт зі стилю назвала стереотипні &quot;предмети багатих людей&quot;, яких краще уникати

Експерт рекомендує бути обережніше з великими пряжками (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

Експерт зазначила, що браслети марки Cartier також стали символом успіху, однак і тут є підводні камені.

"Ви повинні бути обережними з подібними аксесуарами. Не варто надягати більше однієї дорогої речі, інакше ви будете виглядати швидше безглуздо, ніж розкішно", - попередила Бей.

Стиліст підкреслила, що про фінансове благополуччя говорять дизайнерські сумки і шарфи з монограмою бренду. У цьому випадку, експерт радить задуматися, а чи дійсно варто себе брендувати з ніг до голови.

Ще одним атрибутом багатої людини є шуба. Однак шуби з натурального хутра, хоч і дорого коштують, але в наш час є не актуальними.

Експерт зі стилю назвала стереотипні &quot;предмети багатих людей&quot;, яких краще уникати

"У сучасному суспільстві носити шкури тварин-неетично і жорстоко" (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

"Шуби завжди асоціюються з багатством, проте я б порекомендувала відмовитися від натурального хутра на користь штучного. У сучасному суспільстві носити шкури тварин - неетично і жорстоко", - уклала Анна.

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