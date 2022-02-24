Эксперт по стилю назвала стереотипные "предметы богатых людей", которые лучше избегать

Эксперт по стилю объяснила, что определенные одежда и аксессуары могут выдавать состоятельного человека, но в тоже время заставляют выглядеть неоригинальным, немодным и даже устаревшим. По ее словам, одним из таких стереотипных атрибутов являются инкрустированные драгоценными камнями наручные часы.

"Мы говорим об инкрустированных часах Rolex, AP, Patek Philippe и т. д. Все, что в целом слишком блестит, слишком много бриллиантов и слишком много побрякушек, конечно, считается довольно эффектным. Но это, к сожалению, это стало своего рода стереотипом богатого человека", - заявилла Анна у себя в блоге.

Одним из стереотипных атрибутов являются инкрустированные драгоценными камнями наручные часы (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

Ремни с крупными пряжками в виде логотипов известных брендов также говорят о богатстве хозяина, но показывая у него отсутствие стиля.

Эксперт рекомендует быть осторожнее с ремни с крупными пряжками (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

Эксперт отметила, что браслеты марки Cartier также стали символом успеха, однако и тут есть подводные камни.

"Вам нужно быть осторожными с подобными аксессуарами. Не стоит надевать больше одной дорогостоящей вещи, иначе вы будете выглядеть скорее нелепо, чем роскошно", - предупредила Бей.

Стилист подчеркнула, что о финансовом благополучии говорят дизайнерские сумки и шарфы с монограммой бренда. В этом случае, эксперт советует задуматься, а действительно стоит ли себя брендировать с ног до головы.

Еще одним атрибутом богатого человека является шуба. Однако шубы из натурального меха, хоть и дорого стоят, но в наше время являются не актуальными.

"В современном обществе носить шкуры животных - неэтично и жестоко" (Фото: youtube.com/c/AnnaBeyOfficial)

"Шубы всегда ассоциируются с богатством, однако я бы порекомендовала отказаться от натурального меха в пользу искусственного. В современном обществе носить шкуры животных - неэтично и жестоко", - заключила Анна.