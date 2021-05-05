От элегантного соблазна до street-style: Дорофеева покорила калейдоскопом образов, муж не устоял

В креативной фотосессии Надя продемонстрировала сразу несколько образов – эффектные, оригинальные, провокативные, и в каждом из них она была одинаково гармоничной.

К слову, аутфиты – творения украинских дизайнеров и известных зарубежных. Например, певица покрасовалась в белой джинсвой куртке от Acne Studios (стоимость около 13 000 грн со скидкой) и дополнила свой образ такими же белоснежными джинсами. Она гладко уложила волосы в аккуратный изящный пучок и позировала в профиль.

Надя показала total white аутфит (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Скриншот: theicon.ua

Образ в клетчатом платье-оверсайз от украинского бренда LITKOVSKAYA вышел очень необычным. Отличительные детали – объемные плечи, длинные рукава и английский воротник. Надя позирует в интерьерах фотостудии возле черного фона, смотря прямо в объектив фотографа.

Надя позировала в необычном платье от украинского дизайнера (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

А вот лук Нади с классическими джинсами, черным пиджаком, белой рубашкой, аккуратным галстуком, бейсболкой на голове и удобных кедах вполне можно перенять для реальной жизни и повседневности.

Надя научила носить удобный street-style (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Элегантный и соблазнительный образ получился с черным платьем от Wandering – этот бренд основала возлюбленная "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки, Джорджия Габриэла. Стоимость вечернего изящного наряда – 21 900 грн. Надя дополнила образ замшевыми мюлями цвета электирик. Также она сделала атмосферный эффектный снимок, где показала естественную красота с нюдовыми мейкапом, имитирующим полное отсутствие макияжа как такового.

Образ в элегантном платье выглядит особенно соблазнительно (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Скриншот: helen-marlen.com

Еще один не менее женственный и сексапильный аутфит – черный топ, юбка с высоким разрезом и удлиненный трендовый кожаный пиджак. В дополнение – нежно-бирюзовые лодочки. Броский аксессуар –лимонная маленькая сумочка с золотой цепочкой.

Лук с контрастными деалями и трендовым пиджаком понравился фанам Нади (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Аааа. Нереальная", - пришел в восторг от модного фотосета звезды ее муж Владимир Дантес. Поклонники певицы разделили его мнение.