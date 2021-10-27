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Елена Зеленская в элегантном костюме появилась в уникальном проекте для Vogue Украина

Автор: Ольга Турчаникова

Елена Зеленская стала участницей нового спецпроекта "Vogue Украина", посвященного героям Паралимпиады в Токио - "Не зная преград".

Фото и видео появились на странице Vogue в Instagram и на сайте журнала.

Елена Зеленская всегда поддерживает благотворительные проекты, и "Без барьеров" стал для нее особенным. По словам первой леди, она вдохновляется паралимпийцами, потому что их силе духа может позавидовать не только обычный человек, но и любой спортсмен.

Елена Зеленская в новом проекте (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

"Безбарьерность - лишь один из проектов, но самый эмоционально значимый для меня. Он глобальный, казалось бы - неподъемный; но, несмотря ни на что, мне хочется сделать как можно больше", - говорит жена президента Украины.

Для съемки Елене подобрали стильный образ в светлых тонах, который перекликался по стилю с нарядами остальных героев. Белая блузка с бантом, летящая юбка и жакет были дополнены элегантными лодочками. Завершили лук укладка на одну сторону и легкий макияж.

"Паралимпийцы - люди, у которых объективно сложная жизнь, - становятся для украинцев примером и вдохновляют верить в себя и стремиться к лучшему. Что может сделать каждый из нас, чтобы жизнь людей с инвалидностью стала проще?", - рассказывает о своем впечатлении Зеленская.

Ранее Елена Зеленская показала, как носить модный брючной костюм.

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