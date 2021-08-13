Внимание на цвет и крой: Елена Зеленская показала, как носить брючный костюм осенью 2021

Елена Зеленская поддержала новый социальный проект. Вчера, 12-го августа, состоялось открытие выставки фотоискусства Photo Kyiv "Невидиме життя", которая собрала работы фотографов со всего мира. Главная ее тема – безбарьерность, которая близка самой первой леди.

В своем блоге Елена Зеленская подробно описала проект и свое впечатление от него. А также показала свой новый образ .

"Фотография - часть культурного диалога, которая доступна всем. Искусство - плоскость, в которой мы можем увидеть мир под совершенно другим углом. И в этом разговоре сделать видимыми сверхважные социальные проблемы.

Сегодня в заповеднике "София Киевская" открылась международная выставка фотоискусства Photo Kyiv @photo_kyiv_fair "Не видимое жизни". Она довольно эмоциональная и близка мне, ведь посвящена теме безбарьерности.

Экспертная комиссия отобрала 10 уникальных и трогательных фотоисторий. Основная идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таким ценностям, как уважение, терпимость, сострадание, открытость и сопереживания.

Лично я замерла возле фото, на котором девочка с расстройствами аутистического спектра сидит напротив окна. Обратите на него внимание. Какой взгляд у этой девочки! Как фотографка смогла поймать момент одиночества, но одновременно - открытости этому миру.

Рада была присоединиться к событию и посмотреть работы с Photo Kyiv 2021. Ведь это не просто фотографии, а сочетание смелых идей и глубокого осмысления социальных вопросов", - написала супруга президента Украины.

Елена Зеленская на выставке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На мероприятие Елена надела молочного оттенка брючный костюм, который удачно сочетала с шелковой блузой. Дополнили наряд круглые серьги, безупречная укладка волной и легкий макияж. В сети образ первой леди оценили многочисленными комплиментами. К слову, светлые костюмы этой осенью будут на пике популярности, так что не спешите прятать их с окончанием теплого сезона. Также стоит обратить внимание на фасон жакета: с закругленными полами и без воротника. И разумеется, по-прежнему будут актуальны классические широкие брюки со стрелками. Вдохновляемся!